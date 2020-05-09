Немецкие суды получили около тысячи жалоб на карантин

Новости мира:Суды в ФРГ получили около тысячи срочных жалоб на карантин.

Суды в Германии получили около тысячи срочных жалоб на карантинные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил руководитель Союза судей Германии Свен Ребен, передает DW.

Граждане ФРГ, в частности, подают жалобы в суды по долгу носить защитные маски, запрет массовых собраний, ограничение передвижения (в частности путешествий) и посещение церковных служб, из-за правил открытия магазинов и тому подобное. Суды полностью или частично удовлетворили небольшую часть жалоб. В большинстве случаев карантин признают правомерным, сообщил руководитель Союза судей Германии.

Карантин в Германии шаг за шагом ослабляют с 20 апреля. Канцлер Ангела Меркель 6 мая заявила, что первая фаза эпидемии коронавируса в Германии уже позади.

Напомним, в Германии зафиксировали рекордное падение экспорта за 30 лет.