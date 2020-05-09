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Лидеры ЕС: Европейский проект сделал войну немыслимой и невозможной

Лидеры ЕС: Европейский проект сделал войну немыслимой и невозможной
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европейский проект сделал войну физически невозможной.

Европейский проект, зародившийся на руинах, которые оставила после себя Вторая мировая война, был создан именно для того, чтобы сделать войну не только немыслимой, а физически невозможной. И это достижение континент отмечает 9 мая - в День Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении Президента Европарламента Дэвида Сассоли, Президента Европейского Совета Шарля Мишеля и Президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Текст документа обнародован на сайте Еврокомиссии.

"В 1950-м году Европа переживала кризис, она все еще была физически и экономически поражена последствиями Второй мировой войны и искала политические пути для того, чтобы этот ужас войны никогда не мог повториться. Несмотря на мрачное прошлое, 9 мая министр иностранных дел Франции Роберт Шуман изложил свое видение, каким образом Европа может достичь этой цели, создать совместные институты, которые сделают войну не только немыслимой, но и физически невозможной. Его слова изменили ход истории и заложили основу, на которой его поколение и все последующие построили Европейский Союз, который есть и сегодня", - говорится в документе.

Лидеры ЕС отметили, что 70-я годовщина Декларации Шумана отмечается в момент еще одного кризиса, который преодолевает Европа. По всему континенту уже более 100 тысяч европейцев умерли от коронавируса в течение прошлых месяцев. Сотни миллионов людей столкнулись с беспрецедентными ограничениями в повседневной жизни для сдерживания вируса от дальнейшего распространения.

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"Как лидеры трех главных европейских институтов, мы мыслями сегодня, прежде всего, с теми, кто потерял близких людей. Наша благодарность - тем работникам, которые продолжают работу в условиях кризиса - тем, кто находится на линии фронта в больницах и в домах ухода за пожилыми, они ведут борьбу за жизни людей. Среди них - работники служб доставки, офицеры полиции, - все те, кто обеспечивает продолжение повседневной жизни. Мы также благодарны за дух солидарности и гражданской ответственности, который продемонстрировали европейцы, помогая соседям пожилого возраста, изготавливая маски, жертвуя деньги нуждающимся. Европа проявила лучшие качества, когда показала такое тепло и солидарность", - акцентировали европейские руководители.

Они напомнили о масштабных мероприятиях, включая применение фискальных и финансовых инструментов, которые помогают Европе не только сдерживать пандемию коронавируса, но и уменьшить ее социальные и экономические последствия, сохранить рабочие места и ключевые производства, создать предпосылки для экономического возрождения, чтобы Европа вышла из этих испытаний более сильной и объединенной.

В то же время ЕС активно участвует в глобальных усилиях по ответу на пандемию коронавируса. Во время благотворительной конференции под эгидой Еврокомиссии, состоявшейся 4 мая, международное сообщество и "Команда Европы" мобилизовали сумму в 7,4 миллиарда евро, которая пойдет на поддержку организаций по охране здоровья, для исследований в области поиска вакцины, методов диагностики и лечения вируса.

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По словам лидеров ЕС, Европа будет продолжать играть важную роль в борьбе с пандемией, которая может быть побеждена только благодаря объединению усилий и солидарности. Только сильный Европейский Союз может помочь Европе сохранить общие достижения и помочь в инновационном возрождении экономики в странах-членах.

"Вчера (8 мая) мы отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Мы должны всегда помнить ужас и варварство этой войны, и те жертвы, которые были принесены, чтобы ее завершить. Сегодня мы видим, что случилось дальше. Поэтому будем помнить поколения 50-х годов прошлого века, людей, которые верили в то, что лучше Европа и лучший мир могут быть построены на руинах войны - и начали их строить. Если мы усвоим эти уроки, если мы будем оставаться объединенными в солидарности и вокруг наших ценностей, - тогда Европа сможет подняться из кризиса даже сильнее, чем была до того", - акцентировали руководители ключевых евроинституций.

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ЕС, Урсула фон дер Ляйен, День Европы, Шарль Мишель, Давид Сассоли.
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