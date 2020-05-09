Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чубаров: Международное сообщество все еще не находит эффективных инструментов давления на РФ
Чубаров: Международное сообщество все еще не находит эффективных инструментов давления на РФ
Зеленский о трудовых мигрантах: Рабства в Украине нет
Зеленский о трудовых мигрантах: Рабства в Украине нет
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
День матери 2020: оригинальные идеи подарков для самого близкого человека (Фото)
Лучшие идеи подарков на День матери (Фото)

Коронавирус в Молдове: за сутки умерло более 10 человек

Коронавирус в Молдове: за сутки умерло более 10 человек
18:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Молдове за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались.

В субботу в Молдове выявлено 139 новых случая заражения коронавирусом, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Сегодня было проведено 1254 теста, диагноз коронавирус подтвердился в 139 случаях. Из них - 42 в Кишиневе, 16 - в Приднестровском регионе. Всего подтверждено 4867 случаев заражения", - сказала министр после ежедневного заседания "кризисного центра".

Она сообщила также об 11 скончавшихся за последние сутки. Это наибольшее количество смертей за сутки в Молдове с самого начала пандемии коронавируса.

"В субботу из больниц выписано 99 излечившихся от COVID-19 пациентов. Таким образом, в общей сложности вылечилось 1925 человек. Всего скончались 161 человек. Таким образом, в настоящее время есть 2752 активных случаев", - сообщила министр.

"Ситуация остается нестабильной": Еврокомиссия предлагает продлить ограничения на въезд в ЕС

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая.

С 27 апреля в Молдове началось поэтапное снятие ограничений, введенных в период чрезвычайного положения. В частности, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, разрешено гулять в парках, начали работать некоторые государственные учреждения, были открыты все магазины, за исключением рынков и торговых центров. С 4 мая к работе вернулись все работники государственных учреждений, начал функционировать в обычном режиме общественный транспорт.

COVID-19 в Беларуси: число заразившихся коронавирусом превысило 22 тысячи

С 11 мая будет снят еще ряд ограничений, также начнут работать рынки в селах и районных центрах, за исключением рынков в муниципиях Кишинев и Бельцы. С 15 мая предполагается отменить и другие ограничения. Президент и премьер-министр заявили, что не планируют просить парламент о продлении режима чрезвычайного положения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Акции к 9 мая в Украине: в полиции отчитались о ситуации
Акции к 9 мая в Украине: в полиции отчитались о ситуации
Зеленский о Саакашвили: У него немало дел, немало реформ
Зеленский о Саакашвили: У него немало дел, немало реформ
&quot;Ей было всего 16&quot;: Милла Йовович рассказала о своей бабушке, которая прошла всю войну
"Ей было всего 16": Милла Йовович рассказала о своей бабушке, которая прошла всю войну
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь