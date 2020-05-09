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Экс-глава МИД Австрии будет вести колонки для российского Russia Today

Экс-глава МИД Австрии будет вести колонки для российского Russia Today
23:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Экс-глава МИД Австрии будет писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса Russia Today.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, которая стала известна прежде всего из-за приглашения на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, будет писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса "RT" (Russia Today).

Об этом заявила в Twitter главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Та самая экс-министр иностранных дел Карин Кнайссль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки", - заявила главред кремлевского вещателя.

На сайте российского пропагандистского канала уже появилась первая колонка, посвященная автомобилям, авторства Карин Кнайссль, которая представлена как "аналитик в сфере энергетики и автор книг, бывший министр иностранных дел Австрии".

Австрийские СМИ также активно подхватили новость о новой работе Кнайссль. Как пишет ведущая газета Der Standard в статье под заголовком "Бывшая министерша Кнайссль теперь работает на Путина", 55-летняя Карин Кнайссль последнее время имела как семейные проблемы (развод с мужем), так и финансовые.

Отмечается, что экс-глава МИД в субботу подтвердила австрийскому АРА, что будет писать колонки для RT, однако это будет не на постоянной основе, а только на конкретные темы. При этом она не стала комментировать международную репутацию RT как кремлевского пропагандистского ресурса.

Напоминаем, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль (назначена от правопопулистской и пророссийской "Австрийской партии свободы", FPO) прославилась своей скандальной свадьбой. Она пригласила на празднование, которое состоялось в августе 2018, президента страны-агрессора России Владимира Путина, а во время танца сделала перед ним глубокий реверанс. Представители украинской власти заявили тогда, что участие Путина в свадьбе австрийского министра дискредитирует Австрию как нейтральное государство.

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Россия, МИД, Австрия, Карин Кнайссль.
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