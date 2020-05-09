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В Литве упал самолет АН-2, есть погибшие

В Литве упал самолет АН-2, есть погибшие
23:50 Сб, 9 Май 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В результате крушения самолета АН-2 погибли 2 человека.

Сегодня в 14:27 в Вильнюсском районе Литвы упал самолет АН-2. Погибли двое человек. Об этом сообщает Delfi.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция. Департамент полиции уточнил, что у деревни Кена, в полях, упал самолет АН аэроклуба им. С.Дарюса и С.Гиренаса. Во время инцидента погибли двое мужчин.

Один из членов аэроклуба сообщил, что оба погибших - не новички. Один из них был очень опытным пилотом. Причина трагедии выясняется.

Один из погибших - участник международных чемпионатов высшего пилотажа Дональдас Блейфертас. В 2016 году он получил серебряный знак отличия мастера высшего пилотажа международного класса. Мужчина был и чемпионом соревнований по высшему пилотажу Литвы.

В субботу Блейфертас летел с гражданином Италии. Мужчина, по имеющимся данным, приехал с подругой, которая ждала его на земле.

Напомним, в Боливии шесть человек погибли при крушении военного самолета.

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Самолет, Литва, Ан-2.
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