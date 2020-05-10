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Германия проводит тестирование украинских препаратов против коронавируса

Германия проводит тестирование украинских препаратов против коронавируса
00:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Германии проходит тестирование препаратов украинского производства от коронавируса.

В Германии проходят тестирование среди прочего и препараты украинского производства от коронавирусной болезни.

Об этом рассказал посол Украины в этой стране Андрей Мельник, передает "Радио Свобода". "

У нас действительно есть очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, которые работают в Германии", - пояснил дипломат. 

По его словам, благодаря виртуальной дипломатии и помощи Германии удалось эвакуировать граждан Украины из отдаленных точек Земли - Непала, Бангладеш и Перу.

Напоминаем, ранее в Мнздраве Украины рассказали, что клинические испытания отечественного препарата "Биовен" от COVID-19 проводятся только с согласия пациента.

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Все по теме:

Германия, Украина, ФРГ, Препараты, Коронавирус, Covid-19.
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