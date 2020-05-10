Во Франции решили продлить режим ЧП до 10 июля

Новости мира:Власти Франции решили продлить режим чрезвычайного санитарного положения.

Французский парламент в субботу, 9 мая, принял законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Национальное собрание Франции в Twitter.

"После достижения соглашения между депутатами и сенаторами в совместном паритетном комитете Национальное собрание (нижняя палата парламента – ред.) приняло законопроект о продлении чрезвычайного санитарного положения", - отмечается в заявлении.

За представленный проект проголосовали 252 парламентария, против - 87.

До этого голосование по этому документу состоялось в Сенате (верхняя палата парламента).

Закон о режиме чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца вступил в силу во Франции 24 марта.

Напомним, с понедельника, 11 мая, Франция начнет отменять ограничения по самоизоляции, которые ввели из-за распространения COVID-19.