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Во Франции решили продлить режим ЧП до 10 июля

Во Франции решили продлить режим ЧП до 10 июля
02:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Власти Франции решили продлить режим чрезвычайного санитарного положения.

Французский парламент в субботу, 9 мая, принял законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Национальное собрание Франции в Twitter.

"После достижения соглашения между депутатами и сенаторами в совместном паритетном комитете Национальное собрание (нижняя палата парламента – ред.) приняло законопроект о продлении чрезвычайного санитарного положения", - отмечается в заявлении.

За представленный проект проголосовали 252 парламентария, против - 87.

До этого голосование по этому документу состоялось в Сенате (верхняя палата парламента).

Закон о режиме чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца вступил в силу во Франции 24 марта.

Напомним, с понедельника, 11 мая, Франция начнет отменять ограничения по самоизоляции, которые ввели из-за распространения COVID-19.

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Франция, Парламент, ЧП, Коронавирус.
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