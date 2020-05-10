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Германия озвучит решение по поводу "Северного потока-2" до конца мая

Германия озвучит решение по поводу "Северного потока-2" до конца мая
06:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, когда Германия примет решение относительно будущего "Северного потока-2".

Решение о будущем российского газопровода "Северный поток-2" ожидается до конца этого месяца.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Сегодня ситуация такова, что, благодаря в первую очередь американским санкциям строительство этого газопровода приостановлено, возможно, и прекращено навсегда. Но борьба продолжается. Поскольку компания "Северный поток-2" подала ходатайство к независимому немецкого регулятора, который может придать этому проекту исключение из-под законодательству ЕС", - отметил дипломат.

Мельник отметил, что такое решение будет невыгодным для Украины.

"По состоянию на сегодня рано говорить, каким будет решение немецкого агентства, поскольку это не правительство, а независимый орган, но благодаря шагам, которые осуществляет и украинская дипломатия совместно с "Нафтогазом", с нашими партнерами, мы можем с определенным оптимизмом говорить о том, что это разрешение, исключение для "Северного потока" все-таки не будет предоставлен. Решение ожидается к концу мая этого года. То есть нам осталось ждать не так долго", - сказал посол.

По его мнению, в зависимости от того, каким будет решение регулятора, можно будет говорить и о том, насколько искренней ли искренней была позиция официального правительства.

Посол напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель два года назад обещала, что независимо от судьбы "Северного потока-2", транзитная роль Украины будет обеспечена.

"И, как вы знаете, Германия придерживалась своего слова - федеральный канцлер Меркель лично вела переговоры с Путиным в декабре прошлого года не только по объемам этих поставок, но так же и по ценовым параметрам", - отметил Мельник.

Напомним, "Северный поток-2" прокладывается для поставок природного газа из России в Германию. В проект, кроме российского "Газпрома", участвует ряд европейских компаний.

Газопровод должен был быть достроен к концу 2019 года. Однако в декабре прошлого года в США приняли оборонный бюджет, один из разделов которого предусматривает санкции против компаний, которые заключают трубы для "Северного потока-2" по дну Балтийского моря. После этого компания Allseas, которая занималась сооружением газопровода, отказалась продолжать работы. Россия планирует достроить газопровод самостоятельно.

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Германия, Посол, Андрей Мельник, Северный поток-2.
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