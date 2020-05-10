Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая

COVID-19 во Франции: медики зафиксировали наименьшую за 2 месяца суточную смертность

COVID-19 во Франции: медики зафиксировали наименьшую за 2 месяца суточную смертность
13:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Постепенно снижается также и количество госпитализированных и больных в реанимации.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 во Франции умерли 80 человек, что является самым низким показателем за почти 2 месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Отмечается, что количество госпитализированных за сутки уменьшилось на 110 человек – до 22 614 по состоянию на вечер субботы. В частности, в реанимации находятся 2 812 больных, что на 56 меньше, чем накануне.

Вакцина от Covid-19: Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство для исследований

В общем количестве госпитализированных и больных в реанимации постепенно снижается в течение последнего месяца.

Всего с начала пандемии во Франции зафиксировали 138 854 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 26 310 человек, из них 16573 – в больницах, 9737 – в домах для пожилых людей и других медико-социальных учреждениях. Выздоровели от коронавируса 56 038 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро 10 мая количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона.

Covid-19: более 50% британцев готовы установить приложение на телефон, отслеживающее инфицированных 

Жертвами болезни стали более 279 тысяч человек. В то же время, выздоровели от болезни более 1,3 миллиона пациентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
05 Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Ракетный удар: аэропорт в столице Ливии пострадал от обстрела (Фото)
Аэропорт в столице Ливии пострадал от ракетного удара (Фото)
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь