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Подготовка к смягчению карантина: первый министр Шотландии призывает продолжать оставаться дома

Подготовка к смягчению карантина: первый министр Шотландии призывает продолжать оставаться дома
17:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Шотландия, в отличие от Англии, и дальше будет призывать людей оставаться дома.

Шотландия и дальше будет призывать людей оставаться дома.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в своем Twitter.

Заявление появилось в связи с изменением лозунга британского правительства по борьбе с коронавирусом: "Сохраняйть бдительность, контролировать вирус, защищать жизнь", вместо "Оставайтесь дома, помогайте врачам, спасайте жизни". Лозунг решили изменить в связи с подготовкой к ослаблению карантина.

"Конечно, это его дело [премьера Британии Бориса Джонсона – ред.] – решать, что лучше всего подходит для Англии. Но, учитывая важность нынешнего момента в нашей борьбе с вирусом, моим четким посланием к Шотландии на этом этапе остается следующее – оставайтесь дома и спасайте жизни", - заявила Стерджен.

Она добавила, что с правительством Шотландии не консультировались по этому поводу, и об изменении правительственного лозунга она узнала "из воскресных газет".

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Как отмечает ВВС, новый лозунг британского правительства критикуют за то, что он недостаточно четкий и убедительный.

По данным Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии, по состоянию на вечер субботы, в стране от коронавируса умерли 346 человек – почти вдвое меньше, чем 626 в пятницу. Вероятно, причиной является традиционная для выходных дней задержка данных. За сутки обнаружили 3896 новых больных – меньше, чем в пятницу.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали уже 215 260 подтвержденных больных коронавирусом, из них умерли 31 587. Тест на коронавирус сдали более 1,2 миллиона британцев.

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Великобритания, Шотландия, Коронавирус, Никола Стерджен, Covid-19.
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