В Нидерландах женщина забралась на вышку мобильной связи

Новости мира:В Нидерландах спасатели сняли с вышки мобильной связи женщину.

В нидерландском городе Беммель с вышки мобильной связи с помощью крана сняли женщину, которая просидела там несколько часов.

Об этом сообщает NOS.

“Молодая женщина несколько часов провела на верхушке башни мобильной связи в городе Беммель”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу несколько экстренных служб прибыли, чтобы снять женщину с башни. Это удалось сделать с их помощью.

Она не объяснила, почему взобралась на башню.

Однако стражи порядка предполагают, что ее действия связаны с попыткой привлечь внимание к тому, что технология мобильной связи 5G якобы способствует распространению коронавируса.

Напоминаем, в апреле в нидерландском городе Гронинген работники правоохранители органов задержали мужчину, которого подозревают в поджоге башен мобильной связи. В общем начиная с 3 апреля вышки мобильной связи в Нидерландах вспыхивали уже восемнадцать раз.

Поджоги башен связи во всем мире начались после слухов, что технология мобильной связи 5G может быть связана с распространением коронавируса.