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В Бельгии число зараженных COVID-19 превысило 53 тысячи

В Бельгии число зараженных COVID-19 превысило 53 тысячи
23:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Бельгии уже 53 081 зараженных коронавирусом.

В течение прошедших суток в Бельгии подтверждено 485 новых случаев заражения коронавирусом, и общее число инфицированных в стране достигло 53 081-го.

Об этом в воскресенье сообщает издание The Brussels Times.

«По данным Федерального министерства здравоохранения, за сутки у 485 людей оказались положительными тесты на коронавирус. Из них 301 человек живет во Фландрии, 144 – в Валлонии, 45 – в Брюсселе, в то же время министерство не имеет информации о месте проживания еще 5 человек», - говорится в публикации.

Отмечается, что общее количество подтвержденных случаев заболевания с 15 марта составляет 53 081.

В течение суток были госпитализированы 83 человека с диагнозом COVID-19, 231 пациент выписался после выздоровления. Всего в больницах находится 2222 пациента с коронавирусом, из них 476 – в отделениях интенсивной терапии.

С начала пандемии в Бельгии выздоровели 13 642 инфицированных лица.

В течение прошлых 24 часов от последствий вируса умерло еще 76 человек, что довело общее количество погибших в Бельгии с начала пандемии до 8 656.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зарегистрировано 4 145 638 случаев заражения коронавирусом, в том числе 281 921 летальный, выздоровели 1 462 578 человек.

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Бельгия, Коронавирус, Covid-19.
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