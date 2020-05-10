Турция готовится к возобновлению туристического сезона

Новости мира:Турция вскоре откроет туристический сезон.

Турция готовится к открытию туристического сезона. С конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно - после предварительного согласования с определенными странами - международное, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, передает CNN Türk и DW.

Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и внедрение правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.

Ресторанам в Турции, в частности, придется отказаться от шведского стола. Еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.

Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможности медицинского обслуживания в туристических районах.

Эрсой отметил, что в коронавирусный кризис Турция рассчитывала на обслуживание в этом году 58 млн туристов. В то же время сейчас он предусматривает, что откроются до 60 процентов отелей.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 10 мая насчитывается более 137 000 зараженных коронавируса, более 3,7 тысячи пациентов умерли.