В Германии туристической отрасли грозит массовая безработица

Новости мира:В Германии туристическая отрасль сильно страдает из-за коронавируса.

Из-за коронавируса немецкая туристическая отрасль несет значительные убытки. Две трети предпринимателей, занятых в туризме, опасаются банкротства, передает DW.

В немецкой туристической индустрии опасаются массовой безработицы и коллапса из-за экономических последствиях пандемии коронавируса. В частности, согласно прогнозам, около миллиона работников отрасли могут оказаться без работы. Об этом заявил глава Федерального объединения немецкой туристической индустрии Михаэль Френцель изданию Welt am Sonntag.

"По нашим оценкам, среди около трех миллионов работников туристического и гостинично-ресторанного бизнеса безработица грозит около миллиону", - заявил представитель отрасли.

Он сообщил, что около 70 процентов работников туриндустрии уже получают государственную помощь из-за неполной занятости.

Френцель также сообщил, что две трети из почти 11 000 турфирм и 2300 организаторов мероприятий, опрошенных объединением, считают, что им может грозить банкротство в ближайшей или среднесрочной перспективе.

Френцель настаивает, чтобы государство позволило туроператорам не возвращать клиентам деньги за отмененные отпуска, а предлагать сертификаты, которые можно использовать для бронирования других путешествий. Правительство Германии предварительно планировало позволить туроператорам и авиакомпаниям действовать таким образом, однако Еврокомиссия отклоняет этот план. Еврокомиссия ссылается на законодательство ЕС о защите прав потребителей, согласно которому клиенты могут выбирать, требовать ли от турагентств возврата средств, или воспользоваться сертификатом для бронирования других услуг.

Напомним, немецкие власти подали ряд запросов относительно приглашения на работу украинцев.