Джонсон анонсировал ослабление некоторых ограничений в Британии

Новости мира:Борис Джонсон сообщил об ослаблении некоторых карантинных мер в Британии.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил о намерении властей страны снять некоторые из карантинных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Об этом он сказал в обращении, которое транслировалось 10 мая, передает "Радио Свобода".

По словам Джонсона, люди, которые не могут работать из дома, "должны получать активное поощрение выхода на работу" уже на следующей неделе. При этом им стоит избегать использования общественного транспорта и соблюдать физическую дистанцию.

О планах дальнейших послаблений, которые, по словам Джонсона, включают возможность возвращения детей в школу 1 июня, он пообещал рассказать во время презентации в парламенте 11 мая.

Ожидается, что послабления коснутся лишь Англии: правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии продлили карантин еще на три недели.

Напомним: Британия ввела карантинные ограничения 23 марта. По состоянию на 10 мая в стране зафиксировали около 32 тысяч смертей от коронавирусной болезни из более 220 тысяч больных. Это самый высокий показатель в Европе и второй в мире после Соединенных Штатов.