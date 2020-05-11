В Италии число зараженных снизилось до уровня начала марта

Новости мира:В Италии 802 новых случаев коронавирусной болезни.

Количество новых заболевших и умерших вследствие пандемии коронавируса в Италии снизилась до показателей начала-середины марта.

Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.

"В Италии количество новых случаев коронавирусной болезни составляет 802, это самый низкий показатель начиная с 6 марта", - говорится в сообщении.

В Италии сейчас зарегистрированы 219 070 случаев болезни. Количество зафиксированных летальных исходов составляет 30 560, увеличившись на 165 в течение последних 24 часов.

Как отмечает Huffpost, 165 летальных случаев в течение суток — это самый низкий показатель с 14 марта.

Напоминаем, в мире зарегистрированы 4 161 614 случаев заражения коронавирусом, среди которых 282 923 летальных, выздоровели от болезни 1 467 349 человек.