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В ФРГ второй день подряд растет активность заболеваний коронавирусом

В ФРГ второй день подряд растет активность заболеваний коронавирусом
03:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Германии, 9 мая, так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 1,10.

В Германии второй день подряд растет активность заражений коронавирусом.

Об этом сообщает DW.

В пятницу так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 0,83, по информации Института имени Роберта Коха. 9 мая оно выросло до 1,10. Это означает, что 10 инфицированных сейчас заражают 11 человек.

10 мая произошел рост репродуктивного числа до 1,13. Ученые считают, что говорить о спаде пандемии можно будет только тогда, когда число Ro стабильно будет держаться на уровне ниже 1,0.

Напомним, по состоянию на 10 мая от COVID-19 в Германии умерли 7395 человек, 169 218 - инфицированы.

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Германия, ФРГ, Коронавирус, Covid-19.
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