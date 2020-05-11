В ФРГ второй день подряд растет активность заболеваний коронавирусом

Новости мира:В Германии, 9 мая, так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 1,10.

В Германии второй день подряд растет активность заражений коронавирусом.

Об этом сообщает DW.

В пятницу так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 0,83, по информации Института имени Роберта Коха. 9 мая оно выросло до 1,10. Это означает, что 10 инфицированных сейчас заражают 11 человек.

10 мая произошел рост репродуктивного числа до 1,13. Ученые считают, что говорить о спаде пандемии можно будет только тогда, когда число Ro стабильно будет держаться на уровне ниже 1,0.

Напомним, по состоянию на 10 мая от COVID-19 в Германии умерли 7395 человек, 169 218 - инфицированы.