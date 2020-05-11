Карантин в Европе: Во Франции, Испании и Италии выписали более 2 млн штрафов

Новости мира:В Испании оформили 837 тысяч штрафов за нарушение карантина, а во Франции 915 тысяч.

В Испании за нарушение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, полиция выписала 837 тысяч штрафов, а во Франции оформлено 915 тысяч таких нарушений. Об этом сообщает NOS.

В статье отмечается, что во время пандемии коронавируса испанская полиция выписала 837 тысяч штрафов размером от €600 за прогулку по улице или выезд из города, до €10 000 за более серьезные нарушения. Также 7,5 тысяч человек были арестованы.

В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушений. Размер штрафа от 206 евро 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.

Во Франции с середины марта до начала мая было оформлено 915 000 нарушений карантина. Размер штрафа 135 евро.

Как ранее сообщалось, в мире зарегистрировано 4 180 923 случая заражения коронавирусом, среди которых 283 868 летальных, выздоровели от болезни 1 493 401 человек.