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Джонсон раскрыл первые детали ослабление карантина в Британии

Джонсон раскрыл первые детали ослабление карантина в Британии
11:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Борис Джонсон заявил о продлении карантина в Британии до 1 июня, но с некоторыми смягчениями.

В Великобритании действующие ограничительные меры останутся в силе еще как минимум до 1 июня с небольшими исключениями. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает DW.

"Сейчас просто не время отменять локдаун на этой неделе", - сказал он в телеобращении вечером в воскресенье, 10 мая.

Вместе с тем, по его словам, распространение коронавируса удалось замедлить, в связи с чем правительство решило немного ослабить ограничения в Англии с 13 мая.

"С этой среды мы разрешим людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице. Вы сможете загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места", - сказал премьер.

Разрешаются поездки внутри Англии, например, национальные парки или на побережье. При этом продолжает действовать запрет на встречи с людьми, которые не проживают вместе.

Кроме того, на рабочие места смогут вернуться сотрудники, которые не могут выполнять свои обязанности в удаленном режиме. При этом следует соблюдать правила дистанции.

Эти послабления действительны только для Англии, но не для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

По словам Джонсона, на следующем этапе отмена ограничений с начала июня, возможно, откроются магазины и школы.

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С июля он не исключил возобновления работы ресторанов, гостиниц и других общественных мест. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации все смягчения будут отменены.

Одновременно Джонсон представил новую систему предупреждения об опасностях, с помощью которой в будущем будет оцениваться эпидемиологическая ситуация в Великобритании.

"Новая шкала предупреждения имеет пять уровней, которые зависят от величины показателя заражаемости", - отметил он. По словам Джонсона, сейчас Великобритания находится на четвертом уровне и движется к третьему благодаря карантинным мерам. Дальнейшие детали плана он представит сегодня, 11 мая, в парламенте.

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Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, Covid-19.
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