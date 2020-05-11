В Польше назначат новую дату президентских выборов

Новости мира:Национальная избирательная комиссия Польши приняла резолюцию, которая позволит правящей партии "Право и справедливость" объявить новые президентские выборы.

Государственная избирательная комиссия Польши в воскресенье признала, что президентские выборы в стране не состоялись 10 мая в связи с "невозможностью голосования за кандидатов".

Новый срок президентских выборов будет назначен маршалком Сейма страны в 14-дневный срок с момента официального опубликования решения Госизбиркома РП.

"Маршалок Сейма в 14-дневный срок с момента обнародования решения Государственной избирательной комиссии назначит срок новых выборов, которые должны быть проведены в течение 60-ти дней с момета решения маршалка Сейма", - заявил председатель Госизбиркома РП Сильвестр Марциняк.

Он зачитал решение комиссии, которая признала, что выборы 10 мая не были проведены в связи с "невозможностью голосования за кандидатов". В нем отмечается, что по значению это приравнивается к отсутствию возможности голосования в связи с нехваткой кандидатов.

Как сообщалось, в минувший четверг Сейм Польши отклонил решение Сената, который во вторник проголосовал против корреспондентского (почтового) голосования во время выборов президента РП. Согласно принятому закону, в этом году президентские выборы, дата которых еще не назначена, состоятся исключительно путем корреспондентского голосования как в первом, так и втором турах.

По отдельным оценкам, выборы могут состояться уже в июне или июле.

На сегодня самые высокие шансы на победу имеет действующий президент Анджей Дуда, которого поддерживает правящая Объединенная Правица.