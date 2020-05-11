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Италия планирует легализовать еще полмиллиона трудовых мигрантов

Италия планирует легализовать еще полмиллиона трудовых мигрантов
18:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Работники-иностранцы, задействованные в аграрной отрасли Италии, смогут получить временный вид на жительство. Это коснется около 500 тысяч работников-нелегалов.

Работники-иностранцы, задействованные в аграрной отрасли Италии, смогут получить временный вид на жительство. Это коснется около 500 тысяч работников-нелегалов.

Об этом сообщает La Stampa.

"На вечернем заседании правительства приняли соглашение, предусматривающее шестимесячные разрешения на проживание, но с правом нанимать только тех, кто ранее работал в аграрном секторе", - говорится в сообщении.

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Таким образом правительство Италии собирается легализовать сотни тысяч иностранных работников-нелегалов для нужд сельскохозяйственной отрасли. Правительственная коалиция согласовала соответствующий компромисс.

Отмечается, что этот шаг коснется около 500 тысяч нелегальных работников, задействованных в сельском хозяйстве страны.

Правительственная инициатива предусматривает, что мигрантам будет предоставляться шестимесячный вид на жительство в стране с целью поиска работы. В случае трудоустройства с заключением официального соглашения с работодателем такое разрешение будет продлеваться на срок трудоустройства согласно трудовому договору. К работодателям, которые захотят легализовать бывшие незаконные трудовые отношения, штрафные санкции применяться не будут.

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Мигранты, Италия, Работа.
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