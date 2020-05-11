Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире уже более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса
В мире уже более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса
ООС: боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ под Крымским
ООС: боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ под Крымским
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт

Карантинные смягчения: в Нидерландах заработали парикмахерские и салоны красоты

Карантинные смягчения: в Нидерландах заработали парикмахерские и салоны красоты
19:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Нидерландах смягчили карантинные меры с 11 мая.

В Нидерландах с 11 мая смягчили карантинные ограничения, в частности, говорится о контактных профессиях.

Об этом сообщает корреспондент в Гааге.

Например, массажисты, обязаны работать по предварительной договоренности, чтобы быть уверенными, что клиент хорошо себя чувствует и не имеет симптомов коронавируса.

Столтенберг: пока ядерное оружие существует, НАТО будет оставаться ядерным Альянсом

Кроме того, разрешается заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе - играть в теннис или гольф. В ресторанах и кафе готовят блюда, которые затем отдают заказчику с собой.

Планируется, что с 1 июня общественный транспорт возобновит свою работу и будет работать регулярно, по обычному расписанию. При этом пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Начнут работать также театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но должно быть максимум тридцать посетителей, которые будут соблюдать дистанцию 1,5 метра. На террасах могут отдыхать максимум десять человек.

Черное золото: Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки

С 1 июля откроются кемпинги, в барах, ресторанах и кафе смогут находиться уже 100 человек, при условии предварительного бронирования.

С 1 сентября будет разрешено заниматься всеми видами спорта, откроют спортзалы, сауны, казино и другие заведения.

Людей призывают соблюдать дистанцию, часто мыть руки. А всех, кто плохо себя чувствует, оставаться дома и не подвергать опасности других.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нидерланды, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 Покончил жизнь самоубийством: На Одесщине фермер потерял из-за засухи весь урожай
04 Это удар в крымскотатарское сердце: Чубаров прокомментировал запуск в небо портрета Сталина
05 США отправят на орбиту секретный космический самолет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский: Надо помочь бизнесу во время и после карантина
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь