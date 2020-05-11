Карантинные смягчения: в Нидерландах заработали парикмахерские и салоны красоты

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Нидерландах смягчили карантинные меры с 11 мая.

В Нидерландах с 11 мая смягчили карантинные ограничения, в частности, говорится о контактных профессиях.

Об этом сообщает корреспондент в Гааге.

Например, массажисты, обязаны работать по предварительной договоренности, чтобы быть уверенными, что клиент хорошо себя чувствует и не имеет симптомов коронавируса.

Кроме того, разрешается заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе - играть в теннис или гольф. В ресторанах и кафе готовят блюда, которые затем отдают заказчику с собой.

Планируется, что с 1 июня общественный транспорт возобновит свою работу и будет работать регулярно, по обычному расписанию. При этом пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Начнут работать также театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но должно быть максимум тридцать посетителей, которые будут соблюдать дистанцию 1,5 метра. На террасах могут отдыхать максимум десять человек.

С 1 июля откроются кемпинги, в барах, ресторанах и кафе смогут находиться уже 100 человек, при условии предварительного бронирования.

С 1 сентября будет разрешено заниматься всеми видами спорта, откроют спортзалы, сауны, казино и другие заведения.

Людей призывают соблюдать дистанцию, часто мыть руки. А всех, кто плохо себя чувствует, оставаться дома и не подвергать опасности других.