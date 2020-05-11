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Смягчение карантина: в Чехии открыли рестораны с террасами, парикмахерские и ТЦ

Смягчение карантина: в Чехии открыли рестораны с террасами, парикмахерские и ТЦ
22:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с ослаблением карантинных мер в Чехии заработают торговые центры, кафе и рестораны.

В Чехии в понедельник, 11 мая, состоялось масштабное ослабление мер карантинного характера.

Об этом сообщает корреспондент.

После двухмесячного перерыва заработали торговые центры, кроме кафе и детских уголков в них, парикмахерские, рестораны и кафе, которые могут обслуживать гостей на уличных террасах.

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Требование быть в защитных масках остается. Парикмахеры должны при обслуживании клиентов носить защитный щиток.

Также правительство разрешило проведение культурных и спортивных мероприятий с участием до 100 человек. На таких же условиях открыты музеи, театры, кино.

В школы вернулись выпускники, которым надо сдавать экзамены. 

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Железнодорожные и автобусные перевозчики могут возобновлять рейсы международных сообщений. Правда, страны ЕС пока только на стадии поиска договоренностей относительно взаимных поездок.

Эпидемиологи считают открытие торговых центров наиболее рискованным шагом. Если ситуация с новыми заболеваниями будет ухудшаться, темпы снятия ограничений замедлятся. Сейчас в стране, по данным Минздрава ЧР, госпитализированы с диагнозом коронавирус 233 человека, больными считаются 3181 (в общем инфицированные были за все время 8157 человек), умерло за все время 281 человек, выздоровели 4795.

Это второй этап снятия карантинных мероприятий. Следующий этап смягчения запланирован на 25 мая. В целом правительство разработало пошаговый план, рассчитанный до 8 июня.

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Карантин, Чехии, Коронавирус.
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