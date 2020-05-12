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В Испании введут 14-дневный карантин для всех лиц, прибывающих из-за рубежа

В Испании введут 14-дневный карантин для всех лиц, прибывающих из-за рубежа
12:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Путешественники, которые приезжают в Испанию из-за рубежа, должны будут проходить карантин в течение 14 дней после прибытия.

В Испании введут обязательную 14-дневную самоизоляцию для всех лиц, прибывающих из-за рубежа.

Как сообщает испанское издание El Pais, соответствующий приказ одобрило Министерство здравоохранения страны.

Эти требования вступят в силу с 15 мая и будут действовать в течение всего периода режима чрезвычайной ситуации, который должен завершиться 24 мая. Вместе с тем ограничения продолжат применять в случае продления срока режима ЧС еще на две недели.

Издание отмечает, что Испания берет пример со многих других европейских стран, которые ввели 14-дневную изоляцию для путешественников, въезжающих на их территории. До сих пор в Испании соблюдение изоляционного режима требовалось только от граждан, которые возвращались из Италии. С пятницы, 15 мая, это правило будет касаться всех лиц, приезжающих из-за рубежа. Они будут обязаны почти все время находиться дома. Выходить на улицу им разрешено только для покупки самых необходимых вещей, в частности пищевых продуктов и лекарств. Также эти граждане вне дома должны будут обязательно носить маски.

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Вместе с тем эти ограничения не будут касаться пограничников, дальнобойщиков, членов экипажей самолетов и медицинских работников при исполнении их обязанностей, если они не контактировали с лицами, у которых была диагностирована коронавирусная болезнь.

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Испания, Карантин, Изоляция, Коронавирус.
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