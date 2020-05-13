Скачать
Среда, 13.05.2020

В Испании 113-летняя женщина победила коронавирус (Видео)

В Испании 113-летняя Мария Браньяс, которая считается самой старой в стране, выздоровела от COVID-19. Об этом сообщает BBC. Отмечается, Мария Браньяс уже двадцать лет живет в доме престарелых в северо-восточном городе Олот. Сообщается, что когда Мария заразилась коронавирусом, ее родственники думали, что больше ее не увидят. Но после нескольких недель в изоляции Браньяс поправилась – заболевание у нее проходило в легкой форме. Мария Браньяс родилась в США в Сан-Франциско в 1907 году, она пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа в 1918-1919 годах. На вопрос о секрете ее долгой жизни она ответила, что наслаждается хорошим здоровьем. По состоянию на 12 мая в Испании зафиксировано 269 520 случаев COVID-19, умерли 26 920 человек, выздоровели 180 470.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Испания, Долгожитель, Коронавирус, Covid-19.
14:24 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь