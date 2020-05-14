Еврокомиссия предложила новые правила для авиапутешествий

Европейская комиссия хочет обязать европейских отдыхающих носить защитные маски и путешествовать без большого багажа.
Об этом сообщает Reuters
Предложения были обнародованы 13 мая. Цель введения новых правил путешествий – возрождение безопасного туризма, который остановился из-за коронавируса.
Кроме того, туристов хотят попросить минимизировать количество движений по салону самолета для уменьшения контактов, в частности с бортпроводниками.
Указанные предложения не будут обязательными, однако они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты.
Напомним, Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокирования.