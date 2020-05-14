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Еврокомиссия предложила новые правила для авиапутешествий

Еврокомиссия предложила новые правила для авиапутешествий
08:26 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Авиакомпаниям и аэропортам хотят предложить реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа для того, чтобы избежать больших скоплений людей.

Европейская комиссия хочет обязать европейских отдыхающих носить защитные маски и путешествовать без большого багажа.

Об этом сообщает Reuters

Предложения были обнародованы 13 мая. Цель введения новых правил путешествий – возрождение безопасного туризма, который остановился из-за коронавируса.

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Кроме того, туристов хотят попросить минимизировать количество движений по салону самолета для уменьшения контактов, в частности с бортпроводниками.

Указанные предложения не будут обязательными, однако они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты.

Напомним, Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокирования.

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Все по теме:

ЕС, Туристы, Еврокомиссия, Самолет, Коронавирус, Авиапутешествия.
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