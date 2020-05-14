Премьер Италии резко отреагировал на возможное внедрение "туристических коридоров"

Новости мира:В ЕС рассматривают так называемые "зеленые коридоры" между странами в зависимости от их эпидемиологической ситуации.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал предложенный Европейским Союзом план по созданию "туристических коридоров" внутри блока, и пригрозил выходом из ЕС в случае его принятия.

Премьер Италии, одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы, заявил, что внедрение "коридоров" будет означать "уничтожение" единого рынка ЕС, сообщает НВ со ссылкой на CNN.

"Мы не принимаем двусторонние соглашения внутри Европейского Союза, которые создадут привилегированные туристические маршруты", - сказал Конте.

Накануне в ЕС приступили к обсуждению планов по восстановлению внутриевропейского туризма для спасения европейской экономики. В их числе рассматривают так называемые "зеленые коридоры" между странами в зависимости от их эпидемиологической ситуации.

По данным Итальянской торговой палаты Confcommercio, из-за коронавируса туристический сектор может потерять до 120 млрд евро до конца года.

С начала пандемии в Италии коронавирусом заразились более 223 тысяч человек, из них 31 368 умерли.

Напоминаем, что Евросоюз разрабатывает "туристические коридоры" между странами, которые меньше всего пострадали от коронавируса. Это позволит возобновить туризм для европейцев уже летом.