Число зараженных в Бельгии продолжает расти

Новости мира:В Бельгии число случаев коронавируса возросло до 54 228.

В Бельгии продолжает расти количество инфицированных коронавирусом, хотя его темп заметно замедлился. За прошедшие сутки количество больных COVID-19 выросло на 307 человек, что увеличило общее количество случаев с начала пандемии до 54 228.

Об этом в четверг сообщает бельгийское издание «The Brussels Times».

«По данным Федерального министерства здравоохранения, у 307 новых людей обнаружены положительные тесты на коронавирус в течение прошедших 24 часов, что довело общее количество случаев в Бельгии до 54 288. Из новых инфицированных 186 проживают во Фландрии, 90 - в Валлонии, 31 - в Брюсселе», - сказано в публикации.

Согласно приведенной статистике, за прошедшие сутки был госпитализирован еще 81 человек с коронавирусом, одновременно 173 человека были выписаны из больниц - всего с начала пандемии болезнь успешно преодолели 14 111 пациентов.

По состоянию на сегодняшний день в бельгийских больницах с диагнозом коронавирус находятся 1966 человек, из них 407 - в отделениях интенсивной терапии.

За сутки от последствий коронавируса умерли еще 60 человек, что довело общее количество погибших от этой болезни в Бельгии до 8903 человек.

Министерство здравоохранения советует гражданам продолжать заботиться о себе и о людях вокруг, и несмотря на облегчение в стране ограничительных мер, продолжать соблюдать правила безопасности и личной гигиены с целью дальнейшего сдерживания инфекции.