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Страны Балтии снимают ограничения на передвижение транспорта

Страны Балтии снимают ограничения на передвижение транспорта
03:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Страны Балтии снимают ограничения на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта.

Эстония, Латвия и Литва снимают с пятницы ограничения на передвижение между государствами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, введенные в связи с COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе правительства Эстонии, "с 15 мая лица, не имеющие симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания или в соответствии с регистром населения постоянным местом жительства в Эстонии, Латвии или Литве, могут пересекать государственные границы Эстонии, Латвии и Литвы".

Однако при этом необходимо будет соблюдать местные распоряжения и требования, вытекающие из ограничений из-за распространения вируса. Те, кто возвращается в Эстонию из третьих стран через Латвию или Литву, по-прежнему должны оставаться в двухнедельном карантине.

На границах может производиться точечный контроль состояния здоровья и соблюдения установленных требований.

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Эстония, Балтия, Карантин, Страны Балтии.
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