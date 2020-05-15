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Франция и Германия договорились о контроле на границе в условиях пандемии

Франция и Германия договорились о контроле на границе в условиях пандемии
05:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Франция и Германия согласовали контроль на границе.

Франция и Германия договорились о координации действий для обеспечения контроля на общей границе в связи с продлением ограничений на ее пересечение до 15 июня.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«По результатам разговора с Хорстом Зеехофером (министр внутренних дел Германии – ред.) договорились о совершенствовании координации в контроле над границей», - отметил Кастанер.

Он уточнил, что ограничения на пересечение границы продлены до 15 июня.

Накануне глава МВД Германии заявил, что совместный контроль распространяется также на границу со Швейцарией и Австрией.

Как сообщалось, 8 мая Еврокомиссия призвала членов Шенгенской зоны и ассоциированные страны продлить временное ограничение для несущественных поездок в ЕС до 15 июня.

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Германия, Франция, Карантин.
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