Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Саакашвили планирует внести новый закон о государственно-частном партнерстве
Саакашвили планирует внести новый закон о государственно-частном партнерстве
В Нидерландах зафиксировали уже 43 тысяч случаев коронавируса
В Нидерландах зафиксировали уже 43 тысяч случаев коронавируса
Наставник Шахтера: Надеемся сыграть матч с Динамо уже в конце мая
Наставник Шахтера: Надеемся сыграть матч с Динамо уже в конце мая
Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая
Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая

Генсек НАТО: Вызовы для безопасности не уменьшаются из-за пандемии

Генсек НАТО: Вызовы для безопасности не уменьшаются из-за пандемии
05:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вызовы в сфере безопасности не уменьшились в связи с пандемией коронавируса.

НАТО оказывает эффективную помощь в борьбе с COVID-19 и одновременно прилагает усилия для поддержания эффективной политики сдерживания и обороны, поскольку пандемия не уменьшила вызовы в сфере безопасности.

Об этом во время выступления перед участниками первой в истории НАТО виртуальной встречи начальников генеральных штабов заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующая информация обнародована на сайте НАТО.

«Генеральный секретарь подчеркнул, что вызовы в сфере безопасности не уменьшились в связи с COVID-19, и НАТО должно продолжать усилия, чтобы гарантировать, что кризис в сфере здравоохранения не превратится в кризис в сфере безопасности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, вооруженные силы стран НАТО активно привлекались к мероприятиям по противодействию пандемии, в том числе развертыванию полевых госпиталей, воздушной перевозке медицинских грузов и работам по дезинфекции на местах. Тысячи военных медиков стран-союзниц были направлены на поддержку гражданского медицинского персонала.

Вместе с этим, по словам Столтенберга, НАТО продолжает обеспечивать надежное и эффективное сдерживание и оборону. Эти усилия включают реализацию инициативы Альянса по готовности сил, модернизации его командной структуры и поддержку текущих операций.

«Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО готовится к долгосрочному эффекту от COVID-19 и работает, чтобы помочь союзникам повысить собственную устойчивость, включая обновлением базовых требований в области гражданской готовности», - указывается в сообщении.

Военные руководители Альянса провели встречу в режиме видеоконференции впервые за 71 год его истории. Она состоялась под руководством председателя Военного комитета НАТО маршала авиации сэра Стюарта Пича. Главными темами обсуждения стали ответ на коронакризис, а также операции в Афганистане и в Ираке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Йенс Столтенберг, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
02 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
03 Шмыгаль: Украина не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе
04 В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы
05 Украина в ОБСЕ призвала РФ пустить международные организации на Донбасс и в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава ВТО досрочно уходит с должности
Глава ВТО досрочно уходит с должности
На Харьковщине коронавирус выявили уже у 167 медиков
На Харьковщине коронавирус выявили уже у 167 медиков
В Украине могут запретить суррогатное материнство
В Украине могут запретить суррогатное материнство
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь