Генсек НАТО: Вызовы для безопасности не уменьшаются из-за пандемии

Новости мира:Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вызовы в сфере безопасности не уменьшились в связи с пандемией коронавируса.

НАТО оказывает эффективную помощь в борьбе с COVID-19 и одновременно прилагает усилия для поддержания эффективной политики сдерживания и обороны, поскольку пандемия не уменьшила вызовы в сфере безопасности.

Об этом во время выступления перед участниками первой в истории НАТО виртуальной встречи начальников генеральных штабов заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующая информация обнародована на сайте НАТО.

«Генеральный секретарь подчеркнул, что вызовы в сфере безопасности не уменьшились в связи с COVID-19, и НАТО должно продолжать усилия, чтобы гарантировать, что кризис в сфере здравоохранения не превратится в кризис в сфере безопасности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, вооруженные силы стран НАТО активно привлекались к мероприятиям по противодействию пандемии, в том числе развертыванию полевых госпиталей, воздушной перевозке медицинских грузов и работам по дезинфекции на местах. Тысячи военных медиков стран-союзниц были направлены на поддержку гражданского медицинского персонала.

Вместе с этим, по словам Столтенберга, НАТО продолжает обеспечивать надежное и эффективное сдерживание и оборону. Эти усилия включают реализацию инициативы Альянса по готовности сил, модернизации его командной структуры и поддержку текущих операций.

«Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО готовится к долгосрочному эффекту от COVID-19 и работает, чтобы помочь союзникам повысить собственную устойчивость, включая обновлением базовых требований в области гражданской готовности», - указывается в сообщении.

Военные руководители Альянса провели встречу в режиме видеоконференции впервые за 71 год его истории. Она состоялась под руководством председателя Военного комитета НАТО маршала авиации сэра Стюарта Пича. Главными темами обсуждения стали ответ на коронакризис, а также операции в Афганистане и в Ираке.