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Пятница, 15.05.2020

Собаки могут выполнять команды роботов, но только человекоподобных (Видео)

Ученые из Йельского университета провели исследование и выяснили, что собаки могут выполнять команды роботов, но только человекоподобных. Результаты исследования были опубликованы на конференции Human-Robot Interaction 2020. В исследовании приняли участие 34 собаки разных возрастов. Все собаки знали команду "сидеть". Их разделили на две группы: первые слушали команды от человекоподобного робота, вторые от обычной колонки. Рядом с собаками всегда находился хозяин. В одном из экспериментов ученые исследовали реакцию собак, когда колонка или робот звали их по имени. Когда собаки слышали свою кличку от робота, то смотрели на него, тогда как с колонкой такой реакции не было. Во втором эксперименте колонка и робот давали команду "сидеть". Собаки садились только в том случае, когда команду проговаривал робот. Ученые заявляют, что это первое исследование, которое показало, что социальные роботы могут влиять на поведение собаки и что питомцы положительно реагируют на них.
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