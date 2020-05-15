Аграрны сектор: Франции требуется до 80 тыс сезонных работников

Новости мира:У Франции появилась потребность в от 45 до 80 тысяч сезонных работников для аграрного сектора.

Франции требуется от 45 до 80 тысяч сезонных работников для аграрного сектора.

О таком объеме рынка труда временных сельхозпроизводителей сообщает французский телеканал BFMTV.

"Неделю назад Министерство сельского хозяйства объявило, что откроет французские границы для европейских рабочих, которые готовы протянуть руку (помощи - ред.) французским производителям. Сельскохозяйственные организации нуждаются в этом в течение недель, поскольку их потребности (в рабочей силе) вырастут до конца мая, от 45 тысяч сезонных рабочих до необходимых 80 тысяч", - сообщает телеканал.

Согласно данным СМИ, единственным условием французского правительства для трудоустройства сезонных рабочих должно быть официальное трудовое соглашение. "Для них не предусматривается никакой карантин или тесты (на СOVID-19 - ред.) после прибытия. Рабочие, которые являются резидентами стран не Шенгенской зоны, также подпадают под это исключение", - сообщают в правительстве.

Больше всего спрос на сезонную рабочую силу наблюдается в районах с высокой концентрацией хозяйств, где производство более однородное. По словам генерального секретаря Ассоциации торговли фруктами и овощами Interfel Даниэля Совейтре особенно дефицит дополнительных "рабочих рук" ощущается на виноградниках. "Мои коллеги, например, обрабатывают виноградную лозу, и которые эксплуатируют в целом 80 тысяч гектаров в департаменте одновременно, имеют перегрузки на обрезку и т.п. И им не хватает людей, которых можно мобилизовать, чтобы помочь всем", - объясняет он. По мнению представителя Interfel, нехватка рабочих начала ощущаться десятилетия назад, когда ситуация с занятостью улучшалась во Франции, а сельхозпроизводители имели возможность подписывать постоянные контракты, а не полагаться на сезонные миссии, поэтому со временем наша работа заинтересовала людей из других стран Европы или Магреба. "Испанцы, португальцы, марокканцы, а затем румыны и болгары приезжали к нам", - сказал он, добавив, что местные фермеры предпочитают иностранных рабочих, поскольку они более продуктивные в отличие от французов.

Его слова подтверждает вице-президент Французской палаты сельхозпроизводителей региона Прованс-Альпы-Кот д"Азюр Ален Бернар. "Один фермер рассказал мне, что местные рабочие с трудом собирают 6 килограммов клубники в час, в то время, когда его коллега из Туниса за это время собирает 18 килограммов", - сказал он.

Французские сельхозпроизводители создали онлайн- платформу Des bras pour ton assiette для подбора персонала для сезонных работ, где желающие могут найти работу.