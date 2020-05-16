Посол: Польша могла бы разместить у себя американское ядерное оружие

Новости мира:Посол США в Польше считает, что Польша могла бы разместить у себя ядерное оружие США.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Передает Голос Америки.

"Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно Польша - которая платит справедливую долю, понимает риски, и находится на восточном фланге НАТО - могла бы разместить эти вооружения здесь", - заявил посол.

В издании предполагают, что слова дипломата "Польша - которая платит справедливую долю" вероятно касается того, что Польша является одной из края НАТО, как выполняют обязательства тратить 2% ВВП на нужды обороны, а Германия - нет. Однако в денежном измерении расхода Берлина (до 50 млрд долларов) на нужды обороны значительно превышают затраты Варшавы (около 13 млрд).