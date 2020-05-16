У собаки и котов в Нидерландах выявили антитела к COVID-19

Собака и три кошки в Нидерландах выработали антитела к новому коронавирусу, следовательно они уже переболели на COVID-19.
Сообщает министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шоутен и передает reuters.
Рядом с фермой человека, который был болен COVID-19 отловили 11 кошек и сделали им анализ на коронавирус, у трех животных обнаружили антитела к вирусу. Сейчас все кошки здоровы.
Такой же сообщает, что 8-летний американский бульдог также выработал антитела к вирусу.
Национальный институт здравоохранения Нидерландов говорит, что риск заражения животных очень мал.