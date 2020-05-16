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Грузия вскоре отменит чрезвычайное положение

Грузия вскоре отменит чрезвычайное положение
04:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Грузии планируют отменить режим ЧП.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что 22 мая в стране будет отменено чрезвычайное положение, введенное для борьбы с COVID-19.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает Первый канал Грузии.

«После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться после 22 мая к президенту и парламенту с целью продления срока действия чрезвычайного положения», - сообщил Гахария.

Впрочем, заметил он, это не означает, что введенные ранее ограничения будут сняты полностью.

«Часть ограничений, которые необходимы по мнению эпидемиологов, чтобы сохранить высокий уровень контроля над имеющимися рисками, обязательно останутся в силе», - добавил Гахария.

Как сообщалось, чрезвычайное положение в Грузии объявили 21 марта в связи с эпидемией коронавируса, затем оно было продлено.

Всего в Грузии зафиксирован 671 случай COVID-19, из них 12 летальных. Уже выздоровели 393 пациента.

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Грузия, Карантин, Коронавирус, Георгий Гахария, Covid-19.
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