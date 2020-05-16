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Италия откроет границы на въезд и выезд 3 июня

Италия откроет границы на въезд и выезд 3 июня
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня.

Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, информируют итальянские СМИ о решении правительства.

Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19, отмечается в сообщениях.

Также с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны. Регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.

COVID-19: в Италии резко выросло суточное количество выздоровевших

В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тыс. случаев заражения, смертность достигла 31,6 тыс. человек.

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Италия, Коронавирус, Covid-19, Власти Итали.
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