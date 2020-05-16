В Германии существенно сократилась суточная смертность от COVID-19

Новости мира:На сегодняшний день общее количество инфицированных увеличилось до 173 тысяч 772 человек.

В Германии суточные показатели смертности от COVID-19 уменьшились почти вдвое.

Об этом сообщает немецкий федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Всего от COVID-19 в ФРГ умерли 7 тысяч 881 человек, в том числе за последние 24 часа - 57. Вчера, 15 мая, сообщалось о смерти 101 человека.

За сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 620 человек.

Также за последние 24 часа выздоровели 900 человек. Всего в ФРГ после заболевания COVID-19 выздоровели 152 тысяч 600 человек.

Больше всего инфицированных и умерших зарегистрировано в земле Бавария - 45 тысяч 340 инфицированных и 2 тысячи 273 умерших, в земле Северный Рейн-Вестфалия - соответственно 36 тысяч 65 и 1 тысяча 500, в земле Баден-Вюртемберг - 33 тысячи 893 и 1 тысяча 644, а также в Нижней Саксонии - 11 тысяч 92 и 535.

Как сообщалось, по данным Университета имени Джона Хопкинса, с начала пандемии в мире зарегистрировано более 4,5 миллиона инфицированных новым коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали более 307,6 тысячи человек, более 1,6 миллиона выздоровели.