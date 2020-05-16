Еще на месяц: правительство Испании хочет в очередной раз продлить режим ЧП

Новости мира:Правительство Испании предложило продлить чрезвычайное положение еще на месяц.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство запросит новое и "последнее продление чрезвычайного положения" еще на один месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Если правительство увидит, что чрезвычайное положение можно будет отменить раньше, мы сделаем это", - сказал Санчес, который неоднократно призывал к "благоразумию" и повторял, что "научные критерии" зададут темп перехода к новой нормальности.

Текущее чрезвычайное положение действует до 24 мая. Для его продления необходимо согласие парламента Испании.

"С помощью серологического отчета мы увидели, что 5% населения были инфицированы, а реальная смертность составляет 1%. Эти две цифры позволяют нам сделать вывод, что чрезвычайное положение сработало. Путь, которым мы следуем с начала эпидемия является единственно возможным. Некоторые говорили, что решение состоит в том, чтобы позволить вирусу распространяться до тех пор, пока он не достигнет группового иммунитета, охватывающего 70% населения. Были страны, которые начали этот путь и вынуждены были отступить. Если бы мы выбрали эту формулу, инфекция могла достичь 30 миллионов соотечественников и могла убить 300 000 человек", - сказал Санчес.

Как сообщалось, количество ежедневных смертей от коронавируса в Испании уменьшилась в субботу до 102 и это самый низкий показатель с 18 марта.