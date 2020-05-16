Несмотря на запрет и пандемию: "желтые жилеты" вышли на акцию протеста

Новости мира:Во Франции "желтые жилеты" возобновили акции протеста.

Около трех десятков "желтых жилетов" и медиков собрались сегодня на площади де ла Борш в Страсбурге, несмотря на запреты от властей из-за пандемии. Об этом сообщает DNA, информирует УНН.

"Около трех десятков "желтых жилетов" и представителей системы уличной медицины собрались в эту субботу на площади де ла Борш в Страсбурге", - пишет издание.

Однако подобные действия власти встретили враждебно, поскольку в стране действуют жесткие антикоронавирусные ограничения.

"В условиях кризиса здравоохранения такие мероприятия способствуют распространению коронавируса. Подобные сборы ограничены исключительно до 10 человек, которые не соблюдались. Одного из демонстрантов арестовали", - сообщила префект региона Гранд-Эст Джосияна Шевалье.

Quelques gilets jaunes se sont réunis à Strasbourg pic.twitter.com/H6DaiUReTr — BFMTV (@BFMTV) May 16, 2020

Отмечается, что придерживаясь запрета манифестаций, активисты разделились на несколько ячеек протестов и появлялись в разное время в нескольких местах. Действия протестующих контролировала полиция, которая регулярно проверяла документы участников акций.