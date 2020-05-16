Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первый год президентства: Зеленский намерен пообщаться со СМИ
Первый год президентства: Зеленский намерен пообщаться со СМИ
Пандемия: в мире зафиксировано уже более 4,6 миллионов случаев COVID-19
Пандемия: в мире зафиксировано уже более 4,6 миллионов случаев COVID-19
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Apple готовит к выпуску уникальные очки дополненной реальности
Apple готовит к выпуску уникальные очки дополненной реальности

Во Франции считают, что внутренние границы в ЕС нужно открывать согласованно

Во Франции считают, что внутренние границы в ЕС нужно открывать согласованно
23:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:МВД Франции считает, что важно принять скоординированное решение на европейском уровне, особенно по внутренним шенгенским границам.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о необходимости координации на уровне ЕС открытия внутренних границ в Шенгенском пространстве, ограничения на которых были введены из-за пандемии Covid-19.

"Важно, чтобы мы могли принять скоординированное решение на европейском уровне, особенно по внутренним шенгенским границам. Но сегодня это происходит не так", - заявил глава французского МВД.

Так Кастанер отреагировал на объявление Италией в субботу об открытии с 3 июня границ для туристов из ЕС и об отмене обязательного карантина по коронавирусу для приезжающих из-за границы.

"Односторонние решения Испании на этой неделе, Италии - сегодня утром не способствуют тому, что мы должны делать вместе, чтобы работать солидарно", - сказал министр.

Он имел в виду недавнее решение Мадрида о введении четырнадцатидневного карантина для всех лиц, приезжающих из-за рубежа, которое не понравилось Парижу, отмечает в субботу Le Figaro.

Газета напоминает, что Европейская комиссия в минувшую среду также высказалась за "согласованное и недискриминационное" открытие внутренних границ в ЕС по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции объявила в субботу, что в настоящее время в стране госпитализированы с диагнозом "коронавирус" 19432 больных. Это на 429 меньше, чем было накануне.

Всего во Франции с начала эпидемии были госпитализированы 98449 пациентов. За это время вылечились и выписались из больниц 61066 человек.

За минувшие сутки в стране умерли 96 инфицированных Covid-19 (104 днем раньше). Общее число летальных исходов среди коронавирусных больных выросло до 27625.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, МВД, Карантин, Границы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов
Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов
&quot;Карантинные&quot; протесты в Германии: тысячи людей вышли на улицы
"Карантинные" протесты в Германии: тысячи людей вышли на улицы
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День вышиванки 2020: когда празднуем
День вышиванки 2020: когда празднуем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь