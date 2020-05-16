Геноцида в Руанде: Во Франции задержали подозреваемого в организации

Новости мира:Геноцид в Руанде произошел 1994 года.

Французская полиция арестовала Фелисьена Кабуга, который является наиболее разыскиваемым человеком в Руанде, поскольку он является ключевым подозреваемым в организации геноцида тутси в Руанде в 1994 году. Об этом сообщает AFP, информирует УНН.

"Французская полиция арестовала в субботу Фелисьена Кабугу - одного из последних ключевых подозреваемых, разыскиваемых в связи с геноцидом в Руанде. Кабуга, который когда-то был одним из самых богатых людей Руанды, жил под вымышленным именем в одном из пригородов французской столицы", - сообщает AFP со ссылкой на заявление французских правоохранителей.

По словам главы Минюста Франции, 84-летний Кабуга является наиболее разыскиваемым человеком в Руанде.

"За его голову США назначили вознаграждение в 5 млн долларов. Он скрывался от правоохранительных органов в течение 25 лет", - говорится в сообщении.

Указывается, что Фелисьен Кабуга обвиняется в финансировании экстремистов из племени хуту, на которых возлагают ответственность за убийство около 800 тыс. человек (в основном - народности тутси - ред.) в течение 100 дней в 1994 году.

Также на арест Кабуги отреагировал главный прокурор Гаагского трибунала Серж Браммерц.

"Арест Фелисьена Кабуги является напоминанием о том, что виновные в геноциде преступники могут быть привлечены к ответственности даже через 26 лет после совершения своих преступлений", - заявил прокурор.

Справка: Геноцид в Руанде 1994 года - действия "временного правительства Руанды", пришедшего к власти в результате военного переворота 6-7 апреля 1994 года, этнического большинства страны - народности хуту, управляемой временным правительством армии и отрядов "Интерахамве" и "Импузамугамби" против представителей этнического меньшинства страны - народности тутси и против хуту, придерживавшихся умеренных политических взглядов, направленных на полное уничтожение и тех, и других. Число убитых за 100 дней составило по разным оценкам от 600 тыс. до 1 млн человек.

Напоминаем, Чубаров призвал крымских татар посетить места памяти жертв геноцида 1944 года в оккупированном Крыму.