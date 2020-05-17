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В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса

В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса
00:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Италии за все время от коронавируса умерли 31 763 человек.

В Италии продолжает снижаться суточная смертность от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

За последние сутки от осложнений коронавирусного заболевания умерли 153 человека. Вчера, 15 мая, сообщалось о смерти 242 человек, 14 мая - 262.

В целом в Италии со времени вспышки пандемии зафиксировано 31 тыс. 763 летальных случаев от COVID-19. По данным на 16 мая, число инфицированных коронавирусом составляет 70 тыс. 187, что на 1 тыс. 883 меньше, чем за предыдущие сутки. Госпитализированы 10 тыс. 400 человек, что на 392 меньше, чем было день назад.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 775 пациентов, что на 33 меньше, чем вчера. Выздоровели и были выписаны из больницы 122 тыс. 810 человек, что на 2 тыс. 605 больше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, 59 тыс. 012 лица находятся в изоляции с симптомами COVID-19. В общем, в этой стране количество инфицированных, умерших, и тех, кто выздоровели, составляет 224 тыс. 760 человек, за последние сутки это число увеличилось на 875.

В мире по смертности Италия занимает третье место после США и Великобритании, а по количеству зараженных - пятое место после США, России, Великобритании и Испании.

 

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Италия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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