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В Британии за сутки зафиксировали 468 летальных случаев от коронавируса

В Британии за сутки зафиксировали 468 летальных случаев от коронавируса
02:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Британии продолжает расти смертность от коронавируса.

В Великобритании возросло ежедневное количество смертей, вызванных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает в Twitter Департамент здравоохранения и социальной защиты Британии.

В течение последней суток в Британии было зафиксировано 468 летальных случаев. Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране зафиксировано уже 34 466 летальных случаев, вызванных коронавирусной болезнью.

В течение последней суток в Соединенном Королевстве подтвержден 3 451 новый случай заболевания, общее количество случаев COVID-19 выросло до 240 161.

В Британии от начала эпидемии проведено 2 489 563 тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало агентство, по состоянию на 22-00 в мире зафиксировано 4 686 682 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 

В целом в мире на протяжении пандемии коронавирусной болезни уже умер 310 801 человек.

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Британия, Коронавирус, Covid-19.
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