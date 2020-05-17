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В Нидерландах забраковали более 5 миллионов китайских масок

В Нидерландах забраковали более 5 миллионов китайских масок
23:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Более пяти миллионов масок были окончательно отклонены после теста.

В Нидерландах после тестирования были окончательно отклонены более пяти миллионов масок из-за ненадлежащего качества.

Об этом сообщает NOS.

"Большинство защитных масок из Китая. Более пяти миллионов из них были окончательно отклонены после теста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве случаев были обнаружены дефекты в фильтрах защитных масок.

Напоминаем, в марте в Нидерландах из больниц были отозваны китайские медицинские маски. Тогда с 1,3 миллиона так называемых масок стандарта FFP2 были отозваны 600 тысяч.

Используя такие маски при лечении пациентов с коронавирусом, медики подвергаются опасности, ведь маски плохо прилегают к лицу и имеют некачественные фильтры.

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Китай, Нидерланды, Маски, Коронавирус.
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