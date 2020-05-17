В Нидерландах забраковали более 5 миллионов китайских масок

В Нидерландах после тестирования были окончательно отклонены более пяти миллионов масок из-за ненадлежащего качества.
Об этом сообщает NOS.
"Большинство защитных масок из Китая. Более пяти миллионов из них были окончательно отклонены после теста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве случаев были обнаружены дефекты в фильтрах защитных масок.
Напоминаем, в марте в Нидерландах из больниц были отозваны китайские медицинские маски. Тогда с 1,3 миллиона так называемых масок стандарта FFP2 были отозваны 600 тысяч.
Используя такие маски при лечении пациентов с коронавирусом, медики подвергаются опасности, ведь маски плохо прилегают к лицу и имеют некачественные фильтры.