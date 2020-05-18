В Турции все мероприятия, посвященные депортации, пройдут в режиме онлайн

Новости мира:Крымскотатарская община Турции примет участие в международном траурном онлайн-митинге.

Мероприятия, которые продлятся в Турции 18 мая и будут посвящены памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, из-за COVID-19, карантинных ограничений и комендантского часа, состоятся онлайн.

Об этом собкору Укринформа рассказали в Посольстве Украины в Турецкой Республике

"Призываем всех неравнодушных присоединиться к трансляции онлайн-митинга и проявить свою солидарность с крымскотатарским народом", - призвали в посольстве.

В частности в 16.00 крымскотатарская община Турции примет участие в международном траурном онлайн-митинге, который будут транслировать Крымскотатарский Ресурсный Центр, Информационное агентство «QHA media», Телеканал ATR.

Также в программе памятных мероприятий намечены отдельные события, организованные отдельными общинами по всей стране. Все они также будут происходить в удаленном режиме.

Напомним: вчера дипломаты, крымскотатарская и украинская община присоединилась к акции «Зажги огонек в своем сердце», выставив в окна зажженные свечи для чествования жертв депортации 1944 года.

Как известно, украинские диппредставительства в Анкаре, Стамбуле и Анталии вывесили крымскотатарские флаги в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа.