В немецком общежитии для беженцев выявлено 70 случаев коронавируса

Новости мира:В ФРГ в общежитии для беженцев выявили 70 случаев коронавируса.

В общежитии для беженцев в немецком городе Санкт-Августин в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия выявлено 70 заражений коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом власти административного округа Кельн сообщили в воскресенье, 17 мая, передает DW.

По их данным, все инфицированные изолированы, у большинства из них симптомы отсутствуют или слабо выражены.

Анализы сдали 300 человек. Тесты 60 жильцов показали отрицательный результат, они отправлены в другие общежития. Результаты остальных на момент публикации не были готовы. Проживающим предписано соблюдать карантин.

Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен в общежитиях для беженцев в ФРГ не впервые. Ранее подобные эпизоды в Северном Рейне - Вестфалии произошли в Ойскирхене (более 50 инфицированных) и Меттмане (свыше 30 случаев заражения).

Напомним, всего в Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 17 мая, достигло 174 355 человек, а 7914 человек с COVID-19 скончались.