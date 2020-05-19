Смягчение карантина: Чехия и Словакия открывают границы

Новости мира:Чехия и Словакия смягчают ограничения на пересечение своих границ

Чехия и Словакия смягчают ограничения на поездки, введенные ранее в связи с пандемией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Чешский министр здравоохранения Адам Войтех отметил, что с 26 мая досмотр на границах будет осуществляться лишь выборочно.

Тем не менее, въезд будет разрешен лишь тем, кто представит отрицательный тест на коронавирус.

Позднее, с 8 июня, это требование может быть отменено для въезжающих из стран с низким риском заражения - Австрии, Словакии и Хорватии.

В свою очередь премьер Словакии Игор Матович постановил, что жители этой страны с 21 мая смогут совершать краткосрочные поездки (не более чем на 24 часа) в Германию, Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Хорватию, Словению и Швейцарию.

При этом по возвращении они не должны будут проходить двухнедельный карантин или же предоставлять справки об отсутствии заражения.