Правительство Британии объявило о новом тарифном режиме после Brexit

Новости мира:Великобритания представила новый тарифный план глобальной торговли после Brexit, в котором снижены импортные пошлины на широкий спектр товаров.

Правительство Великобритании во вторник объявило о новом тарифном режиме после Brexit, который заменит внешний тариф Европейского Союза с 1 января 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg.

"Наш новый глобальный тариф принесет пользу потребителям и домохозяйствам Великобритании за счет уменьшения бюрократии и расходов на тысячи ежедневных товаров ... Мы поддерживаем британское и помогаем бизнесу преодолеть беспрецедентные экономические вызовы, которые создал коронавирус", - говорится в заявлении министра внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

В соответствии с новым планом, 60% торговли будет осуществляться без тарифов, по сравнению с 47% в настоящее время.

Тарифы сохранятся на такие сельскохозяйственные продукты, как говядина, баранина и птица, плюс 10% тариф на автомобили, сообщили в ведомстве. Такие изменения планируют ввести для поддержки автомобилестроения и сельского хозяйства.

Как отмечается, новый режим так называемых глобальных тарифов является важной особенностью экономической политики Великобритании при выходе из ЕС, поскольку он заменяет Единый внешний тариф ЕС (EU CET), который устанавливает пошлины на торговлю за пределами ЕС.

Отдельно британское правительство ведет торговые переговоры с ЕС, целью которых является подписание соглашения наподобие Канады, в рамках которого будет отменено большинство тарифов и квот на товары, однако будет введена, в частности, таможенная документация.