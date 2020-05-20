Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Отчет ОБСЕ: На Донбассе снизилось число нарушений "тишины"
Отчет ОБСЕ: На Донбассе снизилось число нарушений "тишины"
Свитолина: Теннис дал мне все, что у меня есть на этот момент
Свитолина: Теннис дал мне все, что у меня есть на этот момент
Купальница: приметы и обряды на 20 мая
Купальница: приметы и обряды на 20 мая

На Кипре готовы принимать туристов с 15 июня

На Кипре готовы принимать туристов с 15 июня
07:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса.

Кипр намерен принимать туристов с 15 июня, после того, как будут приняты протоколы с нормами об оказании туристических услуг на фоне пандемии COVID-19.Министерство туризма Кипра рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану после телеконференции с заместителем министра туризма Саввасом Пердиосом, передает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Предполагается, что аэропорты на Кипре возобновят работу в июне-июле на третьем этапе ослабления ограничений. Тогда же заработают гостиницы.

Напомним, 11 государств Европейского союза согласовали свод правил, касающихся постепенного ослабления ограничений на туристические поездки летом на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Соглашение было достигнуто после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии. Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС, как можно скорее открыть границы с соблюдением мер безопасности. До этого Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продолжить временные ограничения на поездки в Европейском союзе до 15 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кипр, Туристы, Пандемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 Главы МИД Украины и Болгарии провели переговоры по вопросам сотрудничества
04 Разумков: отчет Генпрокурора в Раде пока не планируется
05 Президент Грузии о назначении Саакашвили: Наша реакция была полностью нормальной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Премьер: Мы хотим слышать малых фермеров
Премьер: Мы хотим слышать малых фермеров
За сутки в мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19
В мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19
Исследование: Россия чаще всех распространяет фейки о коронавирусе
Исследование: Россия чаще всех распространяет фейки о коронавирусе
Рецепт дня: Жюльен с курицей и грибами
Рецепт дня: Жюльен с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь